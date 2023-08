Jugendlicher wirft in Reutlingen Gegenstände aus dem Fenster - Polizei sperrt Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Reutlingen Gegenstände auf eine Straße geworfen. Das teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige zerstörte kurz nach 14 Uhr das Inventar seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße und warf mehrere Gegenstände aus seinem Fenster auf die Eberhardstraße. Weil dabei neben Möbelteilen und einem Monitor auch einige Flaschen und Gläser waren, die zu Bruch gingen, musste die Straße daraufhin von Polizeibeamten gesperrt werden.

Der 17-Jährige bewarf daraufhin auch auf die eingesetzten Einsatzkräfte, ohne sie zu treffen. Durch gutes Zureden konnte der Jugendliche schließlich beruhigt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Eberhardstraße musste durch Mitarbeiter der technischen Betriebsdienste gereinigt werden. Sie war gegen 15.20 Uhr wieder befahrbar. (pol/GEA)