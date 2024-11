Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall in der Nähe von Engstingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Kradfahrer am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B313 zwischen Engstingen und Haid erlitten. Der 16-Jährige fuhr kurz vor 14 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Beta von Engstingen in Richtung Haid. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, bremsten zwei vor ihm fahrende Pkw ab und fuhren an den rechten Fahrbahnrand.

Dies bemerkte der 16-Jährige offenbar zu spät, weshalb er mit seinem Krad auf den VW Caddy der 24 Jahre alten Fahrerin prallte. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Am Pkw sowie am Zweirad entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. (pol)