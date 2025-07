Jugendlicher auf Pedelec stößt bei Münsingen mit Reh zusammen: Schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher bei einem Wildunfall am frühen Sonntagmorgen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Der 15-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 3.45 Uhr die Grafenecker Straße von Grafeneck kommend in Richtung Münsingen. Dabei kollidierte er mit einem querenden Rehkitz und stürzte zu Boden. Von Angehörigen wurde der verletzte 15-Jährige nachfolgend in eine Klinik gebracht. Das Kitz hatte tödliche Verletzungen erlitten. (pol)