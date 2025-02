Jugendliche randalieren auf Bauruine an Reutlinger Planie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Jugendliche sind von einer Polizeistreife am Dienstagabend auf dem Areal einer Bauruine in der Planie angetroffen worden. Mehrere Passanten hatten sich gegen 18 Uhr bei der Polizei gemeldet und randalierende Jugendliche auf dem Gelände mitgeteilt. Die Beamten trafen vor Ort zwei 16-jährige Jungen an, die sich verbotenerweise auf dem Aral aufhielten. Ob diese dort Sachbeschädigungen begangen haben, wird noch geprüft. Es wurden zunächst Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Zudem informierten die Polizeibeamten die Eltern der beiden Minderjährigen. (pol)