Jugendliche in Reutlingen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

REUTLINGEN. Nach einem circa 175 cm großen und ungefähr 16 bis 19 Jahre alten Täter fahndet derzeit das Polizeirevier Reutlingen. Der junge Mann fuhr am Sonntagabend mit der Buslinie 4 von der Stadtmitte in Richtung Hermann-Ehlers-Straße und stieg gegen 21.10 Uhr an der dortigen Haltestelle aus.

Dort belästigte er eine 16-Jährige, die ebenfalls aus dem Bus ausgestiegen war, mit anzüglichen Bemerkungen. Außerdem hielt er die Jugendliche fest und berührte sie unsittlich. Die 16-Jährige riss sich daraufhin los und rannte davon. Der Täter hat braune, kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer langen, dunklen Hose und einem weißen Trikot bekleidet. Außerdem trug er eine medaillenähnliche Kette um den Hals. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (pol)