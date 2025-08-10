Jugendliche beschädigen geparkte Autos in Reutlingen, Polizei fasst sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum Sonntag zwei Jugendliche nach mehreren Sachbeschädigungen in Reutlingen auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Gegen 4 Uhr konnte die Anwohnerin zunächst laute Geräusche in der Einsteinstraße hören. Bei der anschließenden Nachschau beobachtete sie zwei Jugendliche, welche an mehreren Fahrzeugen während der Vorbeifahrt mit ihrem E-Scooter die Außenspiegel beschädigten.

Nachdem die Beiden durch die Frau angesprochen wurden, flüchteten diese noch vor Eintreffen der verständigten Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen in der Mittnachtstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der jüngere der Beiden räumte hierbei die Sachbeschädigung ein.

Durch die eingesetzten Streifen konnten in den umliegenden Straßen mindestens acht beschädigte Pkw vorgefunden werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)