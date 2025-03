Jugendliche auf Reutlinger Frühlingsfest mit Schlagstock und Pfefferspray angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit mehreren Streifenbesatzungen musste die Polizei am Freitagabend kurz nach 20 Uhr zum Reutlinger Festplatz Bösmannsäcker ausrücken. Auf dem dort stattfindenden Frühlingsfest war es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und mehreren Personen aus einer Gruppe gekommen, berichtet die Polizei. Diese Personen griffen wohl ohne ersichtlichen Grund den 17-Jährigen und seine vier Begleiter mit einem Schlagstock und Pfefferspray an.

Hierbei wurde der 17-Jährige von mehreren Personen geschlagen und mit Pfefferspray attackiert. Nachdem dieser zu Boden ging, wurde unter anderem auch gegen seinen Kopf getreten. Ein 14-jähriger Begleiter des 17-Jährigen erhielt mit einem Schlagstock einen Schlag auf den Hinterkopf. Nachdem eine Person aus der Gruppe heraus ein längeres Messer aus seiner Hose zog, gelang dem 14-Jährigen und seinen drei Begleitern die Flucht in Richtung Bahnhof.

Der 17-Jährige wurde zunächst weiter attackiert, bis ihm schließlich verletzt die Flucht in einen Toilettenwagen gelang. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 17-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige kontrolliert werden.

Bei dem flüchtigen Haupttäter soll es sich um eine Person mit dunklem Teint, weißer Bekleidung, mittellangen Locken und einer Brille gehandelt haben. Ein weiterer Täter war mit einem schwarzen Jogginganzug mit gelben Streifen an den Ärmeln bekleidet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, welche bislang noch keinen Kontakt zur Polizei hatten und Angaben zum Tatablauf oder zur Täterschaft machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 071219423333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen. (pol)