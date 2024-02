Jugendliche auf frischer Tat in Tübingen ertappt - jetzt sucht Polizei Fahrradbesitzer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Jugendliche haben sich am frühen Sonntagmorgen in der Schweickhardtstraße an einem Motorroller zu schaffen gemacht. Gegen 5.15 Uhr fiel das Duo einem Zeugen auf, da an dem laufenden Fahrzeug die Frontverkleidung geöffnet war.

Anschließend warfen die Personen im Alter von 15 und 17 Jahren mutmaßliches Aufbruchswerkzeug beiseite. Wie sich in der Folge herausstellte, war der Motorroller offenbar ohne Zündschlüssel gestartet worden. Neben den beiden tatverdächtigen Jugendlichen befanden sich außerdem zwei Mountainbikes, die das Duo nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls unbefugt in Gebrauch genommen haben soll. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges E-Mountainbike des Herstellers Cube, Modell Stereo Hybrid 140 HPC SL in der Farbe Grün sowie um ein Mountainbike des Hersteller Serious, Modell Rockville 20 Lite. Die Besitzer der Fahrräder konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. Die Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)