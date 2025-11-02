Jugendliche attackieren 23-Jährigen am Reutlinger Hauptbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Sonntagmorgen ist es in Reutlingen vor dem Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 1.30 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass vier junge Männer einen 23-Jährigen angegriffen hätten. Beim Listplatz wurde der junge Mann zu Boden gestoßen und anschließend durch die vier Aggressoren am Boden liegend mit Fußtritten traktiert.

Als der Hilflose wieder aufstand, wurde er erneut zu Boden gestoßen und mit einem Einkaufwagen beworfen. Die vier Minderjährigen, die nach der Tat flüchtig gingen, konnten durch Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige, die zwei 14-Jährigen und der 13-Jährige den Erziehungsberechtigten überstellt. Das leichtverletzte Opfer wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. (pol)