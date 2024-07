Bitte aktivieren Sie Javascript

In ein Friseurgeschäft in der Gartenstraße ist ein Unbekannter am Samstag eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 23.50 Uhr verschaffte sich ein Krimineller über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen, die er nachfolgend nach Stehlenswertem durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Einbrecher dabei auf Bargeld, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)