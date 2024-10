In Ofterdinger Wohnhaus eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. In ein Wohnhaus im Kastanienweg in Ofterdingen ist zwischen Donnerstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 22.45 Uhr, eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Eine Zeugin bemerkte am Sonntagabend ein offenstehendes Fenster und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Unbekannter auf noch nicht geklärte Weise in das Gebäude eingebrochen war und darin nach Wertgegenständen gesucht hatte. Nähere Informationen zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. (pol)