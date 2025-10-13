In Nehrener Supermarkt eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Ein bislang Unbekannter ist von Samstag, 21.15 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Gomaringer Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich dazu über die Außenseite des Gebäudes gewaltsam Zugang ins Innere. Dort versuchte er eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07072 / 91460-0 entgegengenommen. (pol)