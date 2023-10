In Geschäft am Tübinger Holzmarkt eingebrochen: Wechselgeld weg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Geschäft am Tübinger Holzmarkt eingebrochen ist. Zwischen 19.30 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt in das Geschäft und durchsuchte im Inneren sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Wechselgeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Der hinterlassene Sachschaden an der Eingangstür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)