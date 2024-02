In Gönningen vor Frau entblößt: Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der sich am Mittwochmittag im Bereich eines Feldweges in der Verlängerung des Narzissenwegs und den Tennisplätzen vor einer Frau entblößt haben soll, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die 52-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Hund auf dem Feldweg unterwegs, als sie auf den Unbekannten traf, der dort an seinem Wagen stand. Als die Frau an ihm vorbeilief, entblößte sich der Unbekannte vor ihr. Während die 52-Jährige schnell weiterlief, fuhr der Mann mit seinem Wagen weg. Dabei soll es sich um einen silberfarbenen Opel, möglicherweise um einen Corsa gehandelt haben. Erst am Donnerstagvormittag wurde dann die Polizei informiert.

Der Mann wird als etwa 180 Zentimeter groß, mit einem rundlichen Gesicht, dunklen Augen, braunen Haaren und Vollbart beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (pol)