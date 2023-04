In drei Mössinger Geschäfte ist über Ostern eingebrochen worden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In drei Geschäfte in Mössingen ist über Ostern eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt in der Karl-Jaggy-Straße, einen Blumenladen in der Karrengasse und in ein Spielwarengeschäft in der Falltorstraße und durchsuchte dort jeweils die Innenräume.

Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen, unter anderem zum Diebesgut und einem möglichen Tatzusammenhang, aufgenommen. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Bei der Spurensicherung unterstützten Experten der Kriminalpolizei. (pol)