Im Bett geraucht? Dachwohnung in Sondelfingen brannte

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Ein Verletzter und ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Brandes in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Sonntagmittag in der Hopfengartenstraße. Gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von aufmerksamen Nachbarn alarmiert, die durch den Alarm der Rauchmelder aus der Dachwohnung aufmerksam geworden waren.

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte den Brand an der Matratze und dem Bett des Wohnungsinhabers rasch löschen und so ein Übergreifen auf die restliche Wohnung verhindern. Der Mann wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine im Bett gerauchte Zigarette als Brandursache hindeuten könnten. (pol)