Hubschrauber im Einsatz: Zwei Menschen bei Unfall bei Bad Urach schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HENGEN. Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Montagmorgen zwischen Bad Urach und Römerstein an der Einmündung der K6707 in die B28. Ein 61-Jähriger war laut Polizei gegen 8.50 Uhr mit seinem Opel Grandland auf der Kreisstraße von Hengen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die Bundesstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines BMW X1, dessen 17 Jahre alte Fahrerin auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Grabenstetten unterwegs war. Die Fahranfängerin hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam.

Während die BMW Fahrerin und ihre 51 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurden, erlitten der Unfallverursacher und seine 62 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst, der mit zahlreichen Kräften und einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Autos, an denen Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden.

Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Bundesstraße musste bis etwa elf Uhr komplett gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was im morgendlichen Verkehr zu entsprechenden Behinderungen geführt hat. (pol)