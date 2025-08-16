Hoher Sachschaden nach Einbruchsversuch in Walddorfhäslacher Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Im Zeitraum vom 10. August bis 15. August wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannten Täter versucht, in eine Schule in der Nonnengasse in Walddorfhäslach einzubrechen, wobei dieser einen erheblichen Sachschaden verursacht hat. Durch den Versuch, gewaltsam über mehrere Türen und Fenster ins Schulgebäude zu gelangen, verursachte der Täter einen geschätzten Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Letztlich gelang es jedoch nicht, in die Schule einzubrechen. Zeugen, welche Auffälligkeiten im Bereich der Schule festgestellt haben oder eventuell Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Reutlingen unter 071219423333 in Verbindung zu setzen. (pol)