Hochwertige GPS-Empfangsgeräte von landwirtschaftlichem Hof in Tübingen gestohlen

TÜBINGEN. Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist in Tübingen von dreisten Dieben heimgesucht worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, acht Uhr, gelangten die Unbekannten unter Anwendung von brachialer Gewalt in einen Maschinenschuppen. Aus diesem wurden zwei an landwirtschaftlichen Fahrzeugen angebrachte GPS-Empfangsgeräte, Typ StarFire 6000, im Wert mehreren 10.000 entwendet. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechniker der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Reutlingen warnt aktuell eindringlich vor Diebstählen dieser Art und gibt dazu folgende Tipps: