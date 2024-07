Hinweise auf Alkohol: Mann kracht in Sonnenbühl in parkende Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Von einem Unfall, der sich bereits am vergangenen Sonntag, gegen 3.10 Uhr in Undingen in der Erpfinger Straße ereignete, berichtet die Polizei nachträglich. Die Meldung war aus technischen Gründen nicht in der für die Öffentlichkeitsarbei zuständigen Stelle des Polizeipräsidiums Reutlingen angekommen, wird weiter mitgeteilt.

Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer war in Richtung Erpfingen unterwegs, als er mit seinem Auto in einer lang gezogenen Rechtskurve zu weit nach links geriet und frontal mit einem dort am Fahrbahnrand geparkten Rover Freelander kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Rover noch auf einen dahinter geparkten BMW geschoben. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest, sie wird jedoch mehr als 20.000 Euro betragen, heißt es im Bericht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Skoda und der Rover wurden abgeschleppt.

Hinweise auf Alkohol

Der Unfallverursacher wurde beim Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst ihn in eine Klinik eingeliefert. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers ergaben, wurde auch eine Blutprobe veranlasst. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. (pol)