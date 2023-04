Hindernis Gullydeckel: Radfahrerin stürzt in Reutlingen und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An einem Gullydeckel ist eine Radfahrerin am Mittwochvormittag in der Pestalozzistraße hängengeblieben und gestürzt. Die 58-Jährige wollte kurz nach neun Uhr mit ihrem Fahrrad vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes kommend die Pestalozzistraße in Richtung Friedrich-Naumann-Straße überqueren. Beim Verlassen des Bordsteins verhakte sich ihr Vorderrad allerdings so in den Gullydeckel, dass sie über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. (pol)