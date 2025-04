Heizungsbrand macht Haus in Ofterdingen unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Am Sonntagmorgen ist es in Ofterdingen zum Brand einer Heizung im Keller eines Einfamilienhauses gekommen. Gegen 09.30 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Vogelsangstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte eine brennende Heizung im Keller festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Bewohner wurde nicht verletzt und die starke Rauchentwicklung machte das Haus zunächst unbewohnbar. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)