Heiße Pfanne auf Plastikbrett: Feuerwehreinsatz im Reutlinger Königssträßle

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

REUTLINGEN. Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Freitagabend im Reutlinger Königsträßle gekommen. Ein 32-jähriger Bewohner stellte gegen 18.40 Uhr in der Küche seiner Wohnung eine heiße Pfanne auf ein Plastikbrett und legte sich daraufhin schlafen. In der Folge entstand eine starke Rauchentwicklung, die einen Rauchmelder in der Wohnung auslöste.

Anderen Bewohnern fiel der akustische Alarm auf, weshalb sie die Feuerwehr alarmierten, durch welche der 32-Jährige schließlich aus seiner Wohnung gerettet werden konnte. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Zu nennenswerten Sachschäden kam es nicht. (pol)