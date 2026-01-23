AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier in Betzingen, friedliche Gegendemo

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Zum AfD-Bürgerdialog kamen am Freitagabend knapp 50 Menschen in die Julius-Kemmler-Halle in Betzingen. Auf der Bühne stand neben dem Reutlinger Landtagskandidat Maximilian Gerner auch AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier. Vor der Halle kam es bereits rund eineinhalb Stunden vor der Veranstaltungen zu friedlichen Demonstrationen.

Nach Angaben von Tina Rempfer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, schätzen die Beamten die Demonstrantenzahl auf etwa 200 Menschen. »Wir mussten lediglich einmal verbal beim einem harmlosen Streitgespräch zwischen einem AfD-Anhänger und einem Gegendemonstranten eingreifen«, berichtet Rempfer zum Verlauf der Proteste.

Warnungen auf Demo, Frohnmaier spricht über 9-Punkte-Plan

Die Redner der Demo sprachen sich gegen die harten Abschiebeforderungen in der Migrationspolitik der AfD aus und warnten vor »rechten Jugendgruppen, die auch ohne AfD Jagd auf Menschen machen«. Die Demonstranten skandierten mehrfach Parolen wie »Hoch die internationale Solidarität« und versammelten sich kurz vor Beginn des Bürgerdialogs am abgesperrten Bereich vor der Julius-Kemmler-Halle, wo sie wiederholt »AfD raus aus Betzingen« riefen.

Markus Frohnmaier sprach am Abend über das 9-Punkte-Programm, das seine Partei nach den Landtagswahlen innerhalb von 100 Tagen durchsetzen wolle. Frohnmaier bezog sich dabei besonders auf die innere Sicherheit, die er mit Abschiebungen von ausreisepflichtigen Menschen und Grenzkontrollen wiederherstellen wolle, und die laut dem AfD-Kandidaten fehlende Meinungsfreiheit im Land. (GEA)