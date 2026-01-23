Prozess um Reutlinger Reichsbürger: Was bekannt ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/REUTLINGEN. Sie planten den gewaltsamen Umsturz und wollten eine neue Staatsform. Ende 2022 wurden Teile der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß bei einer großangelegten Razzia festgenommen. Seit April 2024 wird an den Oberlandesgerichten München, Frankfurt und Stuttgart gegen 26 mutmaßliche Verschwörer verhandelt. Einer von ihnen ist Markus L. aus Reutlingen. Ihm wird zudem versuchter Mord vorgeworfen, da er bei der Razzia im Ringelbach auf SEK-Beamte geschossen und einen schwer verletzt haben soll. Der GEA sprach mit dem Pressesprecher des Stuttgarter OLG, Lars Kemmner, über den bisherigen Verlauf dieses Mammut-Prozesses und wie es weitergeht.

GEA: Der sogenannte »Reichsbürgerprozess« gilt als eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Was heißt dies ausgedrückt in Zahlen? Wie viele Angeklagte, Richter, Verteidiger und Zeugen sind an dem Verfahren in Stuttgart beteiligt und wie groß ist der Aktenumfang?

Lars Kemmner: Das Verfahren in Stuttgart richtet sich gegen neun Angeklagte, von denen sich sieben in Untersuchungshaft befinden. Für die Angeklagten sind insgesamt 21 Verteidiger an dem Verfahren beteiligt. Der das Verfahren führende Strafsenat ist mit fünf Berufsrichtern besetzt, zudem wurde aufgrund der - von Anfang an absehbar - langen Verfahrensdauer die Hinzuziehung von zwei Ergänzungsrichtern angeordnet, die an jedem Verhandlungstag teilnehmen. Diese Ergänzungsrichter könnten nachrücken, falls einer der zunächst berufenen Richter, beispielsweise krankheitsbedingt, so lange ausfallen sollte, dass die gesetzlich gegebenen Möglichkeiten zur Unterbrechung des Verfahrens in zeitlicher Hinsicht nicht mehr ausreichen. Dem Verfahren hat sich zudem ein Nebenkläger angeschlossen: Ein SEK-Beamter, der bei der Durchsuchung im März 2023 in Reutlingen durch Schüsse verletzt worden sein soll. Daneben nehmen an den Verhandlungstagen derzeit ein psychiatrischer und ein rechtsmedizinischer Sachverständiger teil. Bislang hat der Senat ungefähr 100 Zeugen vernommen. Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung belief sich der Aktenbestand auf rund 700 Stehordner mit mehr als 400.000 Blatt Akten. Seitdem ist der Aktenumfang unter anderem aufgrund von nachgereichten Ermittlungsergebnissen weiter angewachsen.

" Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung belief sich

der Aktenbestand auf rund 700 Stehordner mit mehr als

400.000 Blatt Akten"

Einer der Angeklagten stammt aus Reutlingen - ihm werden Schüsse auf Polizeibeamte vorgeworfen. Wann hat der Angeklagte Markus L. das letzte Mal ausgesagt, beziehungsweise wann ging es das letzte Mal um ihn? Und ist abzusehen, wann seine Taten wieder Thema werden?

Kemmner: Der Angeklagte L., dem neben seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Vereinigung vorgeworfen wird, in Reutlingen auf SEK-Beamte geschossen zu haben, hat sich bislang in dem Verfahren weder zu seiner Person noch zur Sache geäußert. Unser Strafsenat hat die Beweisaufnahme zu den Anklagepunkten bei der Durchsuchung in Reutlingen im März 2023 bereits im Jahr 2024 weitgehend abgeschlossen. Seitdem sind Beweiserhebungen zur Struktur der vermeintlichen terroristischen Vereinigung Gegenstand der Verhandlung. Dazu werden derzeit unter anderem zahlreiche Zeugen, etwa Kriminalbeamte vernommen, die sichergestellte Beweismittel ausgewertet haben, und es werden überwachte Telefonate angehört. Im Anschluss sollen, möglicherweise noch im ersten Halbjahr 2026, die mutmaßlichen Tatbeiträge der einzelnen Angeklagten Thema der Beweisaufnahme werden.

Zu Beginn des Prozesses wurden Termine bis 2025 festgelegt. Zwischenzeitlich sind neue Termine bestimmt worden. Lässt sich mittlerweile absehen, wie lange der Prozess noch geht?

Kemmner: Der Senat hat seit dem 29. April 2024 an 104 Tagen verhandelt. Hauptverhandlungstermine sind derzeit bis Mitte Januar 2027 bestimmt. Es lässt sich aktuell keine zuverlässige Aussage darüber treffen, wann mit einem Urteil zu rechnen ist. Ein Grund für die lange Dauer ist, dass die angeklagte mutmaßliche terroristische Vereinigung erstmals Gegenstand eines Staatsschutzstrafverfahrens ist. Parallel zum Verfahren unseres 3. Strafsenats laufen Prozesse bei den Oberlandesgerichten Frankfurt a.M. und München gegen weitere mutmaßliche Mitglieder der Vereinigung. Somit muss der Senat in einer – angesichts des dargestellten Aktenumfangs und der Vielzahl von Beweismitteln – aufwändigen und sehr komplexen Beweisaufnahme das Bestehen und gegebenenfalls die Entstehung, Strukturen, die Ideologie und die Ziele der angeklagten mutmaßlichen Vereinigung ganz grundlegend und revisionssicher aufklären. Zudem ist für jeden der neun Angeklagten individuell zu klären, ob und worin eine Beteiligung an der Vereinigung zu sehen sein könnte.

"Unser Prozessgebäude ist auf die besonderen Sicherheitsanforderungen von großen

Staatsschutzverfahren zugeschnitten "

Müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen für diesen Prozess getroffen werden? Wenn ja, welche?

Kemmner: In dem Verfahren kommen eine Vielzahl an technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen (beginnend mit einer strengen Einlasskontrolle) zum Einsatz. Dies ist auch bei anderen Staatsschutzprozessen üblich, um den reibungslosen Ablauf ohne Gefährdung von Prozessbeteiligten oder Dritten zu gewährleisten. Unser Prozessgebäude, das 2019 in Betrieb genommen wurde, ist baulich gerade auf die besonderen Sicherheitsanforderungen und Bedingungen von großen Staatsschutzverfahren zugeschnitten. Beide Säle verfügen über jeweils mit Sicherheitsglas getrennte Bereiche für die Angeklagten, die Prozessbeteiligten und die Öffentlichkeit. Bei der Abwicklung des Verfahrens kann auf die bestens eingespielten Abläufe aus früheren großen Staatsschutzstrafverfahren zurückgegriffen werden, wie etwa dem Ende 2023 abgeschlossenen Prozess gegen die sogenannte »Gruppe S.« mit 12 Angeklagten.

Ist es der bislang größte Prozess am Standort Stammheim?

Kemmner: Unzweifelhaft handelt es sich – bereits jetzt – um ein herausragendes Staatsschutzverfahren des Oberlandesgerichts Stuttgart.

Stammheim war auch Verhandlungsort für den RAF-Prozess in den 1970er-Jahren. Lassen sich die beiden Verfahren in Bezug auf Größe, aber auch auf Inhalt und Außenwirkung vergleichen? Beide Organisationen haben oder hatten ja den Sturz des politischen Systems als Ziel.

Kemmner: Was etwaige Ziele einer möglichen Vereinigung angeht, kann dem endgültigen Ergebnis der Beweisaufnahme des jetzigen Verfahrens nicht vorgegriffen werden, es gilt die Unschuldsvermutung. Auch ist ein Vergleich mit dem am 21.5.1975 begonnenen ersten Stuttgarter RAF-Verfahren gegen die Führungsfiguren Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe schwierig. Bis heute ist die historische Bedeutung dieses Verfahrens aber sicher als einzigartig herausragend anzusehen.

»Ein Vergleich mit dem Stuttgarter RAF-Verfahren gegen die Führungsfiguren Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe ist schwierig «

Zu Beginn des Verfahrens waren alle Angeklagten in Untersuchungshaft. Wieso befinden sich zwei von ihnen jetzt auf freiem Fuß?

Kemmner: Im August 2025 wurde der Haftbefehl gegen einen ersten Angeklagten gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt; im Dezember 2025 folgte ein entsprechender Beschluss – betreffend einen weiteren Angeklagten. Bei beiden Entscheidungen fiel insbesondere ins Gewicht, dass der Fluchtanreiz aufgrund der zwischenzeitlich verbüßten und anrechenbaren Untersuchungshaft stark vermindert war und diesem durch die getroffenen Auflagen hinreichend sicher entgegengewirkt werden konnte. Nach der vorläufigen Bewertung des Senats könnte die Dauer der bis dahin in diesen beiden Fällen vollzogenen Untersuchungshaft jeweils in einem Bereich liegen, der die Höhe möglicher Freiheitsstrafen erreichen könnte. Ein Vorgriff auf das Ergebnis der Hauptverhandlung ist damit jedoch nicht verbunden. Zudem handelte es sich um individuell den jeweiligen Angeklagten betreffende Entscheidungen. Unmittelbare Rückschlüsse auf den weiteren Vollzug der Untersuchungshaft bei anderen Angeklagten lassen sich hieraus nicht ziehen.

Wie gefährlich schätzen Sie sogenannte »Reichsbürger« für den deutschen Staat ein?

Kemmner: Laut der vorliegenden Anklage agierte die mutmaßliche Vereinigung auf der Grundlage einer Mischideologie, zu der unter anderem auch Narrative der sogenannten Reichsbürger gehört haben sollen. Soweit in Medien der Begriff »Reichsbürger-Gruppe« verwendet wird, ist dieser also unscharf. Vor diesem Verfahren waren unsere Staatsschutzsenate in den letzten Jahren in mehreren Verfahren unter anderem wegen schwerwiegender Gewalttaten mit Personen aus dem Reichsbürgermilieu befasst und haben rechtskräftige Urteile gesprochen. Am 24. März 2023 verurteilte der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart einen Angeklagten, der bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle bei Efringen-Kirchen auf die Beamten mit seinem Auto zugefahren war, wegen Mordversuchs zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Am 15. November 2023 verurteilte zudem unser 7. Strafsenat einen Angeklagten unter anderem wegen Schüssen auf Polizeibeamte bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Boxberg wegen versuchten Mordes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und 6 Monaten und vorbehaltener Sicherungsverwahrung. (GEA)