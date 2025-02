Heftiger Unfall bei Kohlstetten: Totalschaden an zwei Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften die Ursachen eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Mittwochvormittag auf der L230 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 22-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße von Traifelberg in Richtung Kohlstetten unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 29 Jahre alter Fahrer eines Renault am Gemeindeverbindungsweg nach Kohlstetten nach links einbiegen wollte, aber verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht ins Heck des Renault.

Verletzt wurde niemand, allerdings dürften an beiden Autos wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von jeweils rund 25.000 Euro entstanden sein. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge von Abschleppdiensten geborgen werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit angefahren. (pol)