Heftiger Unfall auf der B28 bei Betzingen: Auto kracht in Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der B28 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet, berichtet die Polizei. Ein 38-Jähriger war kurz nach 20.30 Uhr mit einem Subaru Forester auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Betzingen verlor er bei Starkregen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Mittelleitplanke. Der SUV geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich mehrmals und krachte nach etwa 150 Metern gegen die rechte Schutzplanke. Anschließend blieb das Fahrzeug quer auf der rechten Fahrspur stehen.

Glücklicherweise zog sich der Unfallverursacher lediglich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst und einer Notärztin vor Ort versorgt werden konnten. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 30.000 Euro belaufen.

Zur Straßenreinigung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Subaru und der Fahrbahnreinigung musste die B28 in Richtung Tübingen zeitweise voll gesperrt werden, sodass es zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 23 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (pol)