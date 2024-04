83-jährige Betzingerin vergisst Essen auf dem Herd

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

BETZINGEN. Angebranntes Essen in einem Wohnhaus in der Leyrenbachstraße hat am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. Ein Zeuge hatte gegen 14.10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert.

Bei deren Eintreffen war Rauchentwicklung im Gebäude festzustellen und ein akustischer Rauchmelder war in Betrieb. Trotz Klingeln und Klopfen öffnete niemand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften angerückt war, konnte nach Öffnen der Haustür die äußerlich unverletzte und ansprechbare Bewohnerin im Gebäude antreffen und ins Freie bringen.

In der Küche war auf dem Herd ein Topf mit angebrannten Speisen festzustellen, was zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Die 83-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Das Gebäude blieb nach entsprechender Belüftung durch die Feuerwehr bewohnbar. (pol)