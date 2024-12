Kalisch Systems verteilt 50 Nordmanntannen an Schulen der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. 50 Weihnachtsbäume verteilte die Firma Kalisch Systems in Betzingen am Freitag an alle Schulen, deren IT-Systeme von dem Unternehmen betreut werden. »Das ist absolut klasse, die Kinder werden Augen machen!« freuten sich Heike Schäfer und Torsten Glässner, Konrektorin und Mitglied des Schulleitungsteams der Grundschule Rommelsbach.

Kalisch betreut seit 1992 die EDV in 150 Schulen aller Formen in der Region und überregional in den Berufsschulen. »Darüber hinaus ist das Mitarbeiterteam Ansprechpartner für technische Lehrkräfte und Netzwerkberater,« erläutert Geschäftsführer Bastian Weiß. Für letztere sei die Firma auch ein Ort, sich kennenzulernen und IT-Wünsche zu äußern. Jeweils im Frühjahr und Herbst gebe es spezielle Schulungen.

2023 begann die Firma, als Dankeschön Weihnachtsbäume zu verteilen. »Das kam so gut an, dass wir es weiter fortführen«, so Geschäftsführer Thomas Flad. Nach 30 verteilten Bäumen im ersten Jahr seien es jetzt schon 50 Stück. Die Bio-Nordmanntannen kommen von der Betzinger Baumschule Schlotterbeck und sind auf der Ostalb gewachsen.

50 Bio-Nordmanntannen von der Ostalb

Ab 12 Uhr fanden sich Schulleiter, Lehrer, Hausmeister sowie Schülerinnen und Schüler auf dem Firmenhof ein, um ihren Baum abzuholen, leckeren Glühwein oder Punsch zu probieren oder Snacks zu genießen. Anschließend konnten sich Interessierte beim Tag der offenen Tür in den frisch renovierten Büroräumen in Präsentationen und Fachvorträgen über die IT-Angebote informieren. Einige Schulen, so Flad, wollten keinen Baum, kämen aber trotzdem.

2023 hätten viele Schulen Fotos von ihren geschmückten Bäumen geschickt. »Aus den acht schönsten haben wir die Weihnachtskarten für unsere Kunden gemacht«, berichtet Weiß. »Wenn wir diesen Baum nicht hätten, würden manche Kinder gar keinen erleben«, habe beispielsweise die Schulleiterin aus Altenburg geschrieben. »Die Schulen liegen uns am Herzen.« So wurde auch eine Hüpfburg angeschafft, die die Schulen sich für ihre Feste kostenlos ausleihen dürfen. (GEA)