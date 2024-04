Chaos in Betzingen: Wegen vorbereitender Arbeiten für den Brücken-Neubau in der Hoffmannstraße wurde am Montag die Kreuzung zur Steinachstraße gesperrt, die beliebte Einkaufsmeile war plötzlich Sackgasse. Anlieger und Einzelhändler wussten von nichts.

Koloss am Haken: Wegen des Transports der Stahlelemente fürs Brückenprovisorium musste die Kreuzung Hoffmann- und Steinachstraße gesperrt werden. Foto: Glage Koloss am Haken: Wegen des Transports der Stahlelemente fürs Brückenprovisorium musste die Kreuzung Hoffmann- und Steinachstraße gesperrt werden. Foto: Glage

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.