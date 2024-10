Heftiger Auffahrunfall bei Engstingen: Beschädigtes Auto beginnt zu rauchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen heftigen Auffahrunfall am Sonntagabend auf der B313 gewesen sein, berichtet die Polizei. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße von Engstingen in Richtung Trochtelfingen. Kurz vor der Einmündung B313/Erpfinger Straße musste eine vor ihm fahrende 20-Jährige mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt abbremsen, was der 21-Jährige offenbar zu spät bemerkte.

Er krachte so heftig ins Heck des VW, dass sein Wagen nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Da der stark beschädigte Mercedes zu rauchen begann, musste die Feuerwehr nachalarmiert werden. Die 20-jährige Golf-Lenkerin und ihr 19 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.(pol)