Heftiger Auffahrunfall auf B28 bei Metzingen: Zwei Verletzte

METZINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagvormittag auf dem Anschlussstück der B28 in Richtung Bad Urach ereignet. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Dacia die Bundesstraße. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann aufgrund eines plötzlich auf der Fahrbahn befindlichen größeren Vogels sein Fahrzeug fast bis zum Stillstand abgebremst haben. Dies bemerkte zwar noch eine 28-Jährige mit ihrem BMW, doch konnte sie trotz Gefahrenbremsung einen Aufprall auf den Dacia nicht mehr verhindern. Die Wucht der anschließenden Kollision war so heftig, dass die beiden Pkw erst nach etlichen Metern zum Stillstand kamen.

Die BWM-Fahrerin und ihr 26 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 26.000 Euro. (pol)