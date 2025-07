Heftiger Auffahrunfall an B27-Ausfahrt nach Tübingen - Autos ineinandergeschoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von zirka 17.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 27 am Dienstagnachmittag entstanden. Ein 36-Jähriger fuhr kurz nach 16 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Bundesstraße aus Richtung Stuttgart. Vor der Anschlussstelle Tübingen-Zentrum bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stehen gekommen war. Der Vito-Lenker schob daraufhin zwei Autos aufeinander. Die 73 und 30 Jahre alten Fahrerinnen der beiden Autos wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Bislang machten sie keine Verletzungen geltend. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Kurz nach 17.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (pol)