Heftige Hustenattacke führt zu schwerem Unfall auf der B28 bei Kusterdingen

KUSTERDINGEN. Eine heftige Hustenattacke hat am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 geführt. Das berichtet die Polizei. Ein 31-Jähriger befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Skoda Kodiaq die Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Kusterdingen musste der Fahrer ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen nach heftig husten und wurde kurzzeitig bewusstlos. Dadurch verlor er die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Mittelleitplanke. Nach dem Aufprall griffen die Assistenzsysteme des Fahrzeugs ein und lenkten es auf den rechten Fahrstreifen, wo der SUV stehenblieb.

Der Fahrer sowie seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden im Anschluss vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1.500 Euro geschätzt. Kurz vor 17.30 Uhr war die B28 wieder frei befahrbar. (pol)