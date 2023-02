Handtaschenraub am Reutlinger Listplatz - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Listplatz in Reutlingen soll es am Dienstagnachmittag zu einem Raubdelikt gekommen sein. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich nach 16.30 Uhr dort eine 60-Jährige eigenen Angaben zufolge auf und wurde von einem Unbekannten hinterrücks gestoßen. Anschließend griff der Täter offenbar die auf einer Sitzbank liegende Handtasche der Frau, in der sich unter anderem auch die Geldbörse befand, und stieg in die Buslinie 2 nach Betzingen ein, die daraufhin abfuhr.

Die 60-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Täter ist demnach circa 190 Zentimeter groß, ungefähr 20 Jahre alt und schlank. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Pullover mit Kapuze bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 erbeten. (pol)