Handgreiflichkeiten vor dem Reutlinger Bahnhof - Polizei setzt Pfefferspray ein

REUTLINGEN. Zwei Männer sind nach einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag am Listplatz vor dem Reutlinger Hauptbahnhof von der Polizei zur Dienststelle gebracht worden. Gegen 14.20 Uhr waren die Beamten aufgrund einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 38 und 46 Jahren, die drohte in Handgreiflichkeiten zu münden, zum Listplatz gerufen worden.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stieß der Jüngere einen Beamten gegen den Oberkörper. Der aggressive 38-Jährige musste in der Folge unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht werden, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Er wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Dem 46-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, worauf dieser die eingesetzten Beamten beleidigte und die Örtlichkeit zunächst verließ. Als der alkoholisierte Mann nur kurze Zeit später wieder zurückkehrte, wurde er in Gewahrsam genommen. Auch er wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er später von einer Angehörigen abgeholt wurde. (pol)