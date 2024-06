Handgreiflichkeiten in Reutlinger Innenstadt: Zwei Personen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in der Hofstattstraße. Dort war es zwischen insgesamt fünf Personen im Alter von 37 bis 61 Jahren zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu Handgreiflichkeiten gekommen. In deren Verlauf wurden eine 49-Jährige und ein 50-Jähriger leicht verletzt und mussten ihre Blessuren vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant behandeln lassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)