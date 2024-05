Handbremse nicht angezogen: 74-Jährige in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine nicht angezogene Handbremse hat am Sonntagabend in der Hohbuchstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Die 74-jährige Fahrzeuglenkerin parkte gegen 19.40 Uhr ihren Hyundai am Fahrbahnrand und versäumte vor Verlassen des Fahrzeugs, dieses gegen Wegrollen zu sichern.

Aufgrund des abschüssigen Fahrbahnverlaufes setzte sich der Pkw unmittelbar darauf in Bewegung. Die 74-Jährige versuchte noch vergeblich durch die geöffnete Fahrertüre die Handbremse des Pkw zu betätigen, was ihr jedoch nicht gelang. Hierbei stürzte sie auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst notwendig machte.

Der Hyundai rollte in der Folge noch gegen das Fahrzeugheck eines am Straßenrand geparkten Jeep, an welchem er schließlich zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)