Handbremse nicht angezogen: Frau stürzt in Reutlinger Tiefgarage und verletzt sich

REUTLINGEN. Mit leichten Verletzungen musste eine 36-Jährige am frühen Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau fuhr gegen 6.20 Uhr mit ihrem Audi aus einer Tiefgarage in der Carl-Diem-Straße und stieg den bisherigen Ermittlungen zufolge kurzzeitig aus ihrem Wagen aus. Offenbar hatte sie dabei die Handbremse nicht angezogen, sodass das Auto zurück in Richtung Tiefgarage rollte und mit einem dortigen Toröffner sowie einem in der Tiefgarage geparkten Ford kollidierte. Beim Versuch das Fahrzeug zu stoppen, war die Frau zuvor gestürzt und hatte sich verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (pol)