Häuslicher Streit in Walddorfhäslach: Zwei Polizisten verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 29-Jähriger entgegen, der am späten Freitagabend nach einem häuslichen Streit mit seiner Lebenspartnerin in Walddorfhäslach zwei Polizeibeamte verletzt hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zunächst zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und seiner Lebensgefährtin gerufen. Hierbei zeigte sich der mutmaßlich alkoholisierte 29-Jährige uneinsichtig und trat äußerst aggressiv gegenüber den anwesenden Polizeibeamten auf.

Da aufgrund seines Verhaltens mit weiteren Störungen auch zum Nachteil seiner Lebensgefährtin zu rechnen war, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete er erheblichen Widerstand, wobei er unter anderem einem Polizeibeamten wuchtig in den Rücken trat und einen weiteren Beamten verletzte. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Mann wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. (pol)