Großer Polizeieinsatz wegen Ruhestörung: 350 Personen feiern nachts im Reutlinger Volkspark

REUTLINGEN. Wegen zahlreicher lautstark feiernder Personen sind mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Volkspark eingesetzt worden. Aufgrund mehrerer gemeldeter Ruhestörungen verlegten insgesamt fünf Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel in die Grünanlagen. Hier wurden in der Spitze bis zu 350 Personen festgestellt, die im Volkspark ausgelassen feierten.

Zur Durchsetzung des durch die Stadt Reutlingen verfügten Aufenthaltsverbots wurden die Feiernden mittels Lautsprecherdurchsagen und in diversen persönlichen Gesprächen zum Verlassen des Volksparks aufgefordert. Hiermit zeigten sich mehrere Feiernde nicht einverstanden und protestierten gegen die polizeilichen Maßnahmen. Einige Personen wollten ihre Feierlichkeiten daraufhin in den Bereich der angrenzenden Pomologie verlegen, was durch die Einsatzkräfte jedoch unterbunden werden konnte. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen mussten am Samstagmorgen mit der Beseitigung zahlreichen Unrats, Flaschen und Glasscherben beauftragt werden. (pol)