Großeinsatz in Bad Urach: Gefahrstoff in Chemiewerk ausgelaufen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu einem Gefahrgutunfall in einem Chemiewerk sind am späten Montagnachmittag die Rettungskräfte in die Stuttgarter Straße in Bad Urach ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache waren bei der Zulieferung des Gefahrstoffs Isophorondiisocyanat im Laufe des Mittags mehrere hundert Liter in einen Gang des Untergeschosses ausgetreten. Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit einem Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen an den Unglücksort aus. Weiterhin kam der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.

Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten. Zwei Mitarbeiter wurden jedoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr saugte den Großteil des Gefahrstoffs mittels Vakuumsauger ab. Der Rest wurde mit Bindemittel gebunden und in luftdichte Fässer abgefüllt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung. (pol)