Großeinsatz: 150.000 Euro Schaden nach Brand in Tübingen

TÜBINGEN. Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Freitagmittag im Tübinger Südosten entstanden ist. Gegen 13.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in ein Mehrfamilienhaus in der Kusterdinger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte ein Balkon in Vollbrand festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen und ein größeres Schadensausmaß verhindern.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen könnte eine Zigarette der Auslöser für den Brand gewesen sein. Der 31-jährige Wohnungsmieter versuchte noch den Brand zu löschen. Nachdem dies nicht gelang, setzte dieser den Notruf ab und verständigte die weiteren Mitbewohner des Mehrfamilienhauses. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)