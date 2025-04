Große Suche mit Polizeihubschrauber in Reutlingen: Vermisste wohlbehalten gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit vielen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und der Unterstützung zahlreicher Such- und Rettungshunde, sowie einer Drohne hat die Polizei am Sonntag in Reutlingen nach einer vermissten 64-Jährigen gesucht. Die Frau hatte im Laufe des Sonntagmorgens ihre Wohnung im Reutlinger Ringelbachgebiet verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Nachdem erste Ermittlungen den dringenden Verdacht einer möglichen hilflosen Lage der Frau ergeben hatten, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, in deren Verlauf die Vermisste am Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr, wohlbehalten angetroffen werden konnte. (pol)