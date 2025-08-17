Große Suchaktion mit Polizei-Heli: Vermisster in Kusterdingen gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber sowie mehreren Drohnen hat die Polizei gemeinsam mit Rettungskräften in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Kusterdingen nach einem vermissten 66-Jährigen gesucht. Das berichtet die Polizei. Gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Mann entgegen seinen Gewohnheiten nicht zu Hause erschienen war.

Er war an seiner Arbeitsstelle in Kusterdingen mit seinem Fahrrad losgefahren und seitdem unbekannten Aufenthalts. Nachdem erste Ermittlungen den dringenden Verdacht einer möglichen hilflosen Lage des Mannes ergeben hatten, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr konnte der Vermisste im Bereich Kusterdingen nach einem Hinweis eines aufmerksamen Passanten wohlbehalten angetroffen werden. (pol)