Große Suchaktion in Talheim erfolgreich: 14-Jährige gefunden

MÖSSINGEN. Erfolgreicher Ausgang einer groß angelegten Suchaktion am Donnerstagabend im Mössinger Stadtteil Talheim. Ein 14-jähriges Mädchen galt längere Zeit als vermisst und konnte nach einem mehrstündigen Einsatz wohlbehalten aufgegriffen werden.

Bereits über die sozialen Medien war die Bevölkerung gebeten worden, nach dem Teenager im Gelände Ausschau zu halten. Gegen 17.40 Uhr hatte die Polizei schließlich Flächensuchhunde-Trupps angefordert. In der Region wurden daraufhin rund 140 Einsatzkräfte des DRK und andere Hilfsorganisationen mit zahlreichen Rettungshunden sowie die Schnelleinsatzgruppe Drohne des Ortsvereins Kirchentellinsfurt/Kusterdingen und die des THW Tübingens alarmiert.

Die Einsatzleitung stationierte sich beim Talheimer Sportheim; von dort aus wurden den Suchteams Gebiete zwischen dem Farrenberg und dem Albtrauf zugeteilt. Entdeckt wurde die Jugendliche schließlich nicht weit von den Sportanlagen entfernt an einem schattigen Unterstand am Holderbach.

Gegen 23.30 Uhr waren die letzten Einsatzkräfte abgerückt; das DRK Mössingen-Ofterdingen sorgte für die Verpflegung und Getränke bei hochsommerlichen Temperaturen. (GEA)