Großaufgebot rettet Mann in Reutlingen von Baugerüst

REUTLINGEN. Zu einem Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ist es am Dienstagabend, ab 20.15 Uhr, in Reutlingen gekommen. Ein Mann hatte sich zuvor auf ein Baugerüst in der Kanzleistraße begeben, welches er auch nach mehrmaliger Ansprache nicht selbstständig verlassen wollte.

Aufgrund der bestehenden Sturzgefahr wurde er in der Folge durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in Gewahrsam genommen und mit einer Drehleiter der Feuerwehr zu Boden gebracht. Im weiteren Verlauf wurde er in eine Fachklinik überstellt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)