Griff an den Po führt zu Schlägerei in Ehestetten

Ein Mann hält seine Faust in die Kamera. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN-EHESTETTEN. Mehrere Polizeistreifen sind am Samstagabend zu einer Schlägerei bei einer nicht öffentlichen Feier in einem dafür angemieteten Vereinsheim in Ehestetten ausgerückt. Bei der Sachverhaltsabklärung stellte sich heraus, dass gegen 22 Uhr ein alkoholisierter 38-Jähriger einer Besucherin ans Gesäß gefasst hatte. Unmittelbar danach riss ein weiterer Besucher den 38-Jährigen zu Boden und traktierte ihn mit Tritten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel, das sich bis zum Eintreffen der Polizeistreifen bereits aufgelöst hatte. Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, sein Kontrahent hatte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)