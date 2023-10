Graffiti-Sprayer in Reutlingen auf frischer Tat ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Graffiti-Sprayer ist am Montagabend von einer Polizeistreife auf frischer Tat in der Reutlinger Innenstadt ertappt worden. Die Beamten erwischten den 49-Jährigen kurz vor 20 Uhr, als er an der Einmündung Uhland-/Aispachstraße einen dortigen Stromkasten besprühte. Bei dem Mann fanden sie eine weitere Spraydose sowie mehrere Filzstifte. Eine Überprüfung ergab, dass der Tatverdächtige für mehrere frische Schmierereien an Gebäuden, Stromkästen und Gehwegen im Bereich der Uhlandstraße und der Kaiserstraße in Frage kommen könnte. Entsprechende Ermittlungen dauern an. (pol)