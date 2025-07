GPS-Tracker von Traktoren in Münsingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Unbekannte haben vermutlich am frühen Mittwochmorgen zwei landwirtschaftliche GPS-Empfangsgeräte, die auf zwei Traktoren montiert waren, gestohlen. Die zwei Fahrzeuge waren in einem Schuppen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Magolsheim abgestellt. Die GPS-Geräte vom Typ Starfire 6000 haben einen Wert von etwa 10.000 Euro. Zudem waren vom Gelände des Anwesens zwei Pedelecs entwendet worden, mit denen die beiden Tatverdächtigen den bisherigen Ermittlungen zufolge anschließend in Magolsheim unterwegs waren, um zumindest auf einem weiteren landwirtschaftlichen Anwesen gegen 1.40 Uhr mutmaßlich nach weiterem Diebesgut Ausschau zu halten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/9364-0 entgegen. (pol)